YouTuber Enes Batur'a büyük şok! YouTube video yüklemesini yasakladı
Ünlü YouTuber Enes Batur, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, eski bir videosu nedeniyle YouTube'a video yükleyemediğini ve ceza aldığını açıkladı.
Türkiye'de tanınırlığı en çok olan YouTuber'lardan biri olan Enes Batur, abone sayısı olarak bir hayli yüksek takipçisi bulunuyor. Batur'a hiç beklemediği bir şok YouTube platformundan geldi. Fenomen YouTuber, video yüklemesinin engellendiğini gösteren bir görseli takipçilerine sundu.
"Emeklerimiz çöp oluyor": Enes Batur, açıklamasında YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız olduğunu vurguladı. Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti.
YouTuber Enes Batur'un, YouTube hesabındaki 'video yükleme engeli' cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.
Enes Batur Kimdir?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu.