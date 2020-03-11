YouTuber Enes Batur'a büyük şok! YouTube video yüklemesini yasakladı

Türkiye'de tanınırlığı en çok olan YouTuber'lardan biri olan Enes Batur, abone sayısı olarak bir hayli yüksek takipçisi bulunuyor. Batur'a hiç beklemediği bir şok YouTube platformundan geldi. Fenomen YouTuber, video yüklemesinin engellendiğini gösteren bir görseli takipçilerine sundu.