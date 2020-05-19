YouTube'de dikkat çeken değişiklik!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görüntü kalitesini düşüren ve internet hızının düşmemesi için destek olan YouTube, video formatlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti.
Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, her internet kullanım seviyesine hizmet edebilmek için videoların çözünürlüğünü seçenekler halinde sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde artan internet kullanımında sıkıntı yaşanmaması için video kalitesini düşüren YouTube, sektörü değiştirecek yeni bir radikal karar almış gibi görünüyor.
Standartlara göre video kaliteleri SD, HD, Full HD, 2K, 4K şeklinde ayrılıyor. HD kalitede bir video 720p’ye denk geliyor. Tam olarak 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip olan bu videolar, görünüşe göre artık YouTube için HD standardında sayılmıyor.
YouTube, son birkaç haftadır 720p videoların yanında yer alan 'HD' ifadesini kullanmamaya başladı. Bu güncellemenin bundan sonra sabit mi kalacağı yoksa pandemi sürecinin ardından eski haline mi döneceği şu an için bilinmiyor.
720p videolar neden HD olarak sınıflandırılmıyor?
YouTube’un bu konuda henüz bir açıklaması yok. Şirketin, iddialara göre, koronavirüs nedeniyle 720p ve diğer çözünürlüklerin bit rate değerlerini düşürdüğü için 720p’deki 'HD' yazısını kaldırdığı düşünülüyor.