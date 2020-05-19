YouTube'de dikkat çeken değişiklik!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, her internet kullanım seviyesine hizmet edebilmek için videoların çözünürlüğünü seçenekler halinde sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde artan internet kullanımında sıkıntı yaşanmaması için video kalitesini düşüren YouTube, sektörü değiştirecek yeni bir radikal karar almış gibi görünüyor.