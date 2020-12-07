Youtube'dan büyük değişiklik! Yeni özellik kullanıcıları düşündürecek
Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube'ta son dönemlerde bazı yenilikler gerçekleşmişti. Hatta son olarak YouTube için yeni bir algoritma geliştiriliyordu. Şimdi ise YouTube yorumlarını etkileyecek bir yenilik daha yolda.
YouTube bu aralar yeni özellikleriyle çok konuşuldu. Dünyanın en büyük video paylaşım platformunda, yorumlarla ilgili köklü bir değişiklik yapılacak. Bunun için YouTube yapay zekadan yararlanacak.
Aktarılanlara göre şirket, bir yapay zekâ aracılığıyla yorumları gönderilmeden önce tarayacak ve saldırgan olabileceği tespit edilen yorumlar için kullanıcılara "yorumları saygılı tutmalarını" hatırlatacak bir bildirim gönderecek.
Google'ın yeni özelliği aslında sosyal medya devi Instagram'ın geçtiğimiz dönemlerde kullanıma sunduğu bir özelliğe oldukça benziyor.
Nefret söylemi içeren yorum yapmaya çalıştıklarında kullanıcıları uyaran ve tekrar düşünmelerini isteyen bir mekanizma geliştiren Instagram, platform kurallarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcı hesaplarının ise devre dışı bırakılabileceğini söylemişti.