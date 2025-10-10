Youtube yayıncısı listenin en başında yer aldı, vergi rekortmeni oldu!

Bolu Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi ve 561 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2024 yılına ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri sonuçlandırıldı.

Bolu ili genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 20 mükellefin listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.