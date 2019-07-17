YouTube Premium sonunda Türkiye'de hizmete başladı işte özellikleri

Türkiye için bir süredir planlama aşamasında olan servis, yurt dışındaki tüm özellikleriyle birlikte Türkiye için de resmi olarak hizmet vermeye başlayan servisin özellikleri şöyle:

Tamamen reklamsız YouTube deneyimi,

Spotify rakibi YouTube Müzik uygulamasına erişim, arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve paylaşma,

Netflix benzeri olan sadece Premium kullanıcılarına özel YouTube Originals içeriklerine erişim