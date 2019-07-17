YouTube Premium sonunda Türkiye'de hizmete başladı işte özellikleri
YouTube Premium, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de hizmet vermeye başladığını açıkladı. Uygulama ilk üç ay ücretsiz kullanılabilecek.
Ücretli dizi ve film platformlarının yükselişe geçmesiyle birlikte YouTube, 2010’lu yılların başından bu yana ücretli abonelik sistemine dayanan bir servis üzerinde çalışmaya başlamıştı. 2014’te izleyicilerin karşısına müzik odaklı Music Key servisi çıkmış, 2015’te bu servis tüm içerik tarzlarını karşılayacak şekilde YouTube Red olarak isimlendirilmişti.
Bundan yaklaşık 14 ay önce, 17 Mayıs 2018’de ise YouTube Premium yayın hayatına başladı. ABD, Avrupa ve Asya’da bazı ülkelerde kullanıma sunulan YouTube Premium, tıpkı Netflix gibi aylık ücret ödeyerek özel içeriklere ulaşma fırsatı sundu. İçerik üreticileri, 'reklam gelirlerine ortaklık modeli' dışında ikinci bir gelir kaynağına kavuştu.
Türkiye'deki kullanıcılar daha kaliteli içeriklere reklamsız şekilde ulaşma fırsatı yakaladılar. Üstelik bu hizmetin içerisine Spotify'ın rakibi YouTube Music de dahil.
Türkiye için bir süredir planlama aşamasında olan servis, yurt dışındaki tüm özellikleriyle birlikte Türkiye için de resmi olarak hizmet vermeye başlayan servisin özellikleri şöyle:
Tamamen reklamsız YouTube deneyimi,
Spotify rakibi YouTube Müzik uygulamasına erişim, arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve paylaşma,
Netflix benzeri olan sadece Premium kullanıcılarına özel YouTube Originals içeriklerine erişim