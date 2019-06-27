Youtube kullanıcılarını dikkate aldı! Önemli değişikliklere gidiyor
Dünya çapında milyonları aşan kullanıcıya video izleme platformu Youtube kullanıcılarının isteklerini dikkate alarak önemli değişikliklere gidiyor.
Youtube kullanıcılarının şikayetçi olduğu video önerileri konusuna el atan YouTube, “öneriler ve tercihler” hakkında dile getirilen istekleri dikkate aldığını belirtti. Ünlü video izleme platformu, izleyicilerin videolar üzerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini açıkladı.
YouTube, izleyicilere “ana sayfadaki videolar” ile “sıradaki videolar” üzerinde daha fazla kontrol yetkisi verme planını açıkladı.
Marka tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde kullanıcılar, kendi sayfalarında hangi videoların görünüp hangilerinin görünmediği konusunda özel bir tercih yapabilecek. İlgili plan, üç aşamadan oluşuyor.
İlk değişiklik, YouTube’un keşfetme özelliği ile ilgili olacak. İzleyenler, bundan böyle, video konularını ve konularla ilgili görüntüleri daha kolay bir şekilde keşfedecek.