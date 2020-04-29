YouTube kanalı hacklendi Kim Kardashian'a 'Cinsel içerikli film yıldızı' yazıldı

Kim Kardashian'ın 1 milyon 600 binden fazla takipçisinin bulunduğu YouTube kanalı ele geçirildi. Kardashian'ın hesabının açıklama kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" yazıldı. Şov yıldızının hesabının kim tarafından hacklendiği ise henüz bilinmiyor.