YouTube kanalı hacklendi Kim Kardashian'a 'Cinsel içerikli film yıldızı' yazıldı
Sözde Ermeni Soykırımı paylaşımları yapan Kim Kardashian, Instagram sansürü yemesinin ardından bir darbeyi de YouTube'dan yedi. Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi ve 'Cinsel içerikli film yıldızı' notu düşüldü.
Ermeni asıllı olan, şimdilerde reality şovuyla adından söz ettiren Kim Kardashian, Instagram'da geçtiğimiz günlerde 'Ermeni Soykırımı' adı altında paylaşımlar yaptı. Yalan yanlış paylaşımlar yapan Kardashian, bu paylaşımlarında Türkleri de barbar gidi gösterip kabul edilemez bir suçla suçladı.
Amerikalı magazin figürü Kardashian, "Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle Türkleri suçladığı paylaşımları nedeniyle Instagram'da sansüre uğradı. Kardashian'ın sosyal medya hezimeti bunula da sınırlı kalmadı, YouTube hesabı da hacklendi.
Kim Kardashian'ın 1 milyon 600 binden fazla takipçisinin bulunduğu YouTube kanalı ele geçirildi. Kardashian'ın hesabının açıklama kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" yazıldı. Şov yıldızının hesabının kim tarafından hacklendiği ise henüz bilinmiyor.
Magazin yıldızı, günlük rutinlerini ve makyajlarını paylaştığı YouTube hesabını kısa sürede geri aldı. Kardashian, açıklamasında kısmında yazılan yazıyı da hemen kaldırttı.