YouTube için video çekerken kabusu yaşadı! Minik çocuğun bacakları koptu
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Rusya... 11 yaşındaki Arkady Aksenov isimli çocuk, kendisinden büyük olan iki arkadaşının baskısı ile hareket eden kargo treninin üzerine çıktı.
Rusya'da yaşayan 11 yaşındaki Arkady Aksenov isimli çocuk, kendisinden büyük olan iki arkadaşının baskısı ile hareket eden kargo treninin üzerine çıktı.
YouTube videosu çekmek için hareket halinde trenin üzerinde tehlikeli hareketler yapan Aksenov dengesini kaybedip rayların üzerine düştü.
Ayakları rayların üzerinde kalan Aksenov'un bacakları koptu ve aşırı derecede kan kaybetmeye başladı.
Bu sırada raylardan geçmekte olan başka bir trenin makinisti Bulat Zhakeev, kendi treninin makinasını durudurup Aksenov'a ilk yardımda bulunup sağlık ekiplerini çağırdı.