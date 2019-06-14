Yosi Mizrahi kimdir sessiz sedasız nikah kıydı evlendiği kişiye bakın
Daha önce ekranlarda birçok proje ile karşımıza çıkan 47 yaşındaki Yosi Mizrahi, İngilizce öğretmeni İdil Kazak ile dünya evine girdi.
Oyuncu Selim Mizrahi'nin oğlu Yosi Mizrahi, sessiz sedasız üçüncü evliliği için nikah masasına oturdu. Öğretmen İdil Kazak ile hayatını birleştiren usta oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Birlikteliklerine 3 yıl önce başlayan Mizrahi ve Kazak çifti, birçok tebrik mesajı aldı. Peki daha önce farklı projelerde rol alan Yosi Mizrahi kimdir? Gelin hep birlikte Mizrahi'nin biyografisine bir göz atalım.
Yahudi asıllıdır;
Yosi Mizrahi, 1 Ekim 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yahudi asıllıdır. Babası Selim Mizrahi idi. Liseyi bitirdikten sonra tahsil hayatına devam etmeme kararı aldı.
Tatil köylerinde profesyonel animatörlük yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra yine animatörlük yapmaya başladı ve 9 ay sonra da babasının isteği üzerine eve geri döndü.