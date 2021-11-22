Yörük kızı Müslüme'yi bulan çoban kadın konuştu! Şoke eden 'kıyafet' iddiası
3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir konuşlan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Öte yandan Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayına katıldı şok bir açıklama yaptı.
Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.
Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.