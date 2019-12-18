Yönetmen Tunç Başaran kimdir hayatını kaybetti neden öldü
Usta yönetmen Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Türk sinemasında birçok filmin yönetmenliğini üstlenen Tunç Başaran, 81 yaşında hayata veda etti. Başaran'ın 12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet ettiği ve yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Usta yönetmen, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu.
Tunç Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin ise henüz netleşmediği öğrenildi.
Peki, Tunç Başaran kimdir?
Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanıştı ve onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.