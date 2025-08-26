Yönetmen Selim Evci hakkında şoke eden taciz iddiası! İş ilişkileri kesildi

Yapılan açıklamada; Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22'nci edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.