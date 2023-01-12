Yönetici memurlar çifte zam alacak! Kimler çifte zam alacak, ez zam hangi memur için ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin ocak ayı maaş zammının yüzde 30 olmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi, ancak Resmi Gazete'de yayınlanmadığı için zamlı maaşlar 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılamayacak. Maaşlar zamsız olarak 15 Ocak'ta hesaplara yatacak, zam miktarı daha sonra ek ödeme olarak yapılacak. Yeni maaşlar, 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde yüzde 30 zamma göre hesaplanacak. Üst yönetici pozisyonundaki bazı memurların Ocak ayı maaş zammı ise daha yüksek oranda olacak.