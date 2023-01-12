Yönetici memurlar çifte zam alacak! Kimler çifte zam alacak, ez zam hangi memur için ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam 15 Ocak'ta yapılacak maaş ödemelerine yetişmeyecek. 15 Ocak'ta maaşlar zamsız yatırılacak, zam miktarı daha sonra ek ödeme olarak yatırılacak. Yönetici pozisyonundaki bazı memurlar ise bu ay çifte zamlı maaş alacak. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ek gösterge yasasındaki bir madde, il müdürü ve daire başkanı üstündeki yönetici pozisyonlarda görev yapan memurlara ek zam öngörüyor. Ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında olacak.
Memur ve emeklilerin ocak ayı maaş zammının yüzde 30 olmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi, ancak Resmi Gazete'de yayınlanmadığı için zamlı maaşlar 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılamayacak. Maaşlar zamsız olarak 15 Ocak'ta hesaplara yatacak, zam miktarı daha sonra ek ödeme olarak yapılacak. Yeni maaşlar, 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde yüzde 30 zamma göre hesaplanacak. Üst yönetici pozisyonundaki bazı memurların Ocak ayı maaş zammı ise daha yüksek oranda olacak.
Kritik tarih 15 Ocak 2023
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, üst yönetici memurların çifte zam almasını sağlayacak adım geçen yıl yasalaşan ve 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi ile atıldı.
Yasanın 60. maddesiyle, yönetici pozisyonundaki memurlar için 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde ek maaş artışı yapıldı.
Çifte zamdan hangi memurlar faydalanacak?
Ek zamdan, il müdürü ve üzerindeki pozisyonlarda görev yapan memurlar yararlanacak. 60. madde kapsamındaki ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında değişecek.