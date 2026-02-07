Yonca Evcimik'ten kavga çıkaracak sözler! "Sahne danslarını eleştirdi"

YONCA EVCİMİK'TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Sahne şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik ise Megastar'ın performansına farklı bir bakış getirdi. Gazeteci Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Evcimik, Tarkan'ın müzikal yönünü takdir ettiğini ancak sahne şovlarının kendisini yeterince etkilemediğini söyledi.