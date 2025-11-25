Yonca Evcimik'ten dans şov! Sahnede izleyenleri mest etti
90'ların en sevilen isimlerinden biri olan Yonca Evcimik, katıldığı bir etkinlikte sergilediği sahne performansıyla beğeni topladı.
90'lı yılların popüler ismi Yonca Evcimik, katıldığı bir etkinlikte sergilediği sahne performansıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve gençlere taş çıkaran dans koreografisiyle 'Lambada' şarkısını seslendiren Evcimik'in performansı kısa sürede gündem oldu. Etkinliğe iddialı sahne kostümüyle çıkan ünlü isim, enerjisi kadar dikkat çekici elbisesiyle de ilgi odağı oldu.
90'lara damga vuran şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, 62 yaşında sahnede adeta fırtına gibi esti.
Katıldığı bir etkinlikte dansçılarıyla birlikte yeni şarkısı "Lambada"yı seslendiren Evcimik, enerjik dans performansıyla büyük beğeni topladı.
DANSI KADAR ELBİSESİ DE KONUŞULDU
Etkinliğe iç gösteren iddialı sahne kostümüyle çıkan Evcimik, enerjisi kadar iddialı elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Siyah, tül detaylı ve transparan görünümüyle öne çıkan elbisesi büyük dikkat çekti.