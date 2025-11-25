Yonca Evcimik'ten dans şov! Sahnede izleyenleri mest etti

90'lı yılların popüler ismi Yonca Evcimik, katıldığı bir etkinlikte sergilediği sahne performansıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve gençlere taş çıkaran dans koreografisiyle 'Lambada' şarkısını seslendiren Evcimik'in performansı kısa sürede gündem oldu. Etkinliğe iddialı sahne kostümüyle çıkan ünlü isim, enerjisi kadar dikkat çekici elbisesiyle de ilgi odağı oldu.