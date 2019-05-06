Yonca Evcimik'ten çok konuşulacak Aleyna Tilki açıklaması ''Beni taklit ediyor''
90'lı yılların Türk Pop müziğine damga vuran Yonca Evcimik, katıldığı bir programda Aleyna Tilki hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz yıl, 90'lı yıllarda fırtına estiren ''Çılgın Bediş'' dizisinin yeniden televizyona taşınacağı ve Yonca Evcimik'in canlandırdığı başrol Bediş karakterini Aleyna Tilki'nin canlandıracağı konuşulmuştu. Yonca Evcimik de son katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilki'yi kendisine benzettiğini hatta kendisini taklit ettiğini ifade etti.
Pop müziğinin önemli ismi Yonca Evcimik, “Aleyna Tilki’yi tarz olarak kendime benzetiyorum, beğeniyorum da… Ama üstüne hiçbir şey koymadan benim 90’larda yaptığımı yapıyor, yıl olmuş 2019. Yazık! Bazı şeyler Aleyna’da sakil duruyor. Böyle olması ilginç” şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
Yonca Evcimik'in başrolü oynadığı Çılgın Bediş dizisi 8 Temmuz 1996 yılında başlayarak proje 2001 yılına kadar sürmüştü. Fenomen dizi, son yılında da Show TV’ye transfer olmuştu. Lise öğrencisi Çılgın Bediş ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 65 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Bengier, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu ve Dolunay Soysert gibi ünlü oyuncular da yer almıştı.
Yapımcı Aybek, piyasadan gelen “Neden Çılgın Bediş’i yeniden çekmiyorsun?” şeklindeki ısrarlar üzerine harekete geçmişti.