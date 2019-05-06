Yonca Evcimik'ten çok konuşulacak Aleyna Tilki açıklaması ''Beni taklit ediyor''

Pop müziğinin önemli ismi Yonca Evcimik, “Aleyna Tilki’yi tarz olarak kendime benzetiyorum, beğeniyorum da… Ama üstüne hiçbir şey koymadan benim 90’larda yaptığımı yapıyor, yıl olmuş 2019. Yazık! Bazı şeyler Aleyna’da sakil duruyor. Böyle olması ilginç” şeklinde konuştu.