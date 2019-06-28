Yonca Evcimik'in cesur pozu ortalığı yıktı geçti! Pantolonun düğmelerini açtı

Paylaştığı bu pozla kısa süre içerisinde 10 bini aşkın beğeni alan Yonca Evcimik, "lazer liposuction BBL" yöntemiyle bu görüntüye kavuştuğunu açıkladı. Açıklamasının devamında ise Evcimik, bu yöntemi kendisi için yaptığı en iyi şeylerden biri olarak gördü.