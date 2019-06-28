Yonca Evcimik'in cesur pozu ortalığı yıktı geçti! Pantolonun düğmelerini açtı
90'lı yıllarda gerek sesiyle gerekse danslarıyla Türk pop müziğine damgasını vuran Yonca Evcimik, paylaştığı karın pozuyla 'yok artık' dedirtti.
Çılgın Bediş dizisiyle geniş hayran kitlesi kazanmasının ardından Acemi Cadı ve Altın Kızlar dizisinde rol alan, bir yandan da şarkılarıyla milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündeme oturdu. Pantolonunun düğmesini açarak karın kaslarını gösteren Evcimik, 55 yaşında olmasına rağmen fit vücuda nasıl kavuştuğunun sırrını verdi.
Paylaştığı bu pozla kısa süre içerisinde 10 bini aşkın beğeni alan Yonca Evcimik, "lazer liposuction BBL" yöntemiyle bu görüntüye kavuştuğunu açıkladı. Açıklamasının devamında ise Evcimik, bu yöntemi kendisi için yaptığı en iyi şeylerden biri olarak gördü.
Ünlü isimlerden yorum yağdı: Kısa süre içerisinde magazin sayfalarını süsleyen bu fotoğrafa Evcimik'in ünlü arkadaşları da yorum yağdırdı. Fatih Ürek, Demet Akalın, Ebru Akel, Gonca Vuslateri ve Gökçe, arkadaşları olan Evcimik'in son görüntüsünü beğendiğini dile getirdi.
Peki Yonca Evcimik kimdir? Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun oldu.