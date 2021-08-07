Yonca Evcimik'in annesi vefat etti: Bir yıl daha yaşasa 100 yaşına girecekti

Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz, hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde gitsin." dedi.