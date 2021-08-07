Yonca Evcimik'in annesi vefat etti: Bir yıl daha yaşasa 100 yaşına girecekti
Yonca Evcimik'in Bodrum'daki evinde yaşamını yitiren annesi Kadriye Evcimik, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Üzüntüsünü ifade eden şarkıcı, "Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti." dedi
Şarkıcı Yonca Evcimik'in 99 yaşındaki annesi Kadriye Evcimik, perşembe günü Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi dün İstanbul'a getirildi.
Kadriye Evcimik'in cenazesi, Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca Evcimik ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.
Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz, hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde gitsin." dedi.