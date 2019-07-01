Yonca Evcimik'i yıkan ölüm! Sosyal medya hesabından duyurdu

Çok sevdiği köpeği Busty’nin vefat ettiğini 285 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyuran Yonca Evcimik, şu sözleri paylaştı; “Evcimik Cumhuriyetinden bir melek daha uçtu bu sabah… Busty'im canım oğlum 14.5 yıl son ana kadar göz göze sevdik birbirimizi. Koş kardeşlerinin, ailenin yanına. Yolun açık olsun, ışıklarla donansın”