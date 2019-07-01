Yonca Evcimik'i yıkan ölüm! Sosyal medya hesabından duyurdu
Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yazarak takipçilerine kötü haberi verdi.
55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Yonca Evcimik, kötü haberi duyurdu. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını gösterdiği bir fotoğrafla çok konuşulan Evcimik, "Evcimik Cumhuriyetinden bir melek daha uçtu" diyerek ölüm haberini verdi.
Çok sevdiği köpeği Busty’nin vefat ettiğini 285 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyuran Yonca Evcimik, şu sözleri paylaştı; “Evcimik Cumhuriyetinden bir melek daha uçtu bu sabah… Busty'im canım oğlum 14.5 yıl son ana kadar göz göze sevdik birbirimizi. Koş kardeşlerinin, ailenin yanına. Yolun açık olsun, ışıklarla donansın”
Yonca Evcimik'in bu durumuna takipçilerine kayıtsız kalamadı. Paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yüksek beğeni alan Evcimik, başsağlığı mesajlarına boğuldu. Peki Yonca Evcimik kimdir?
Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun oldu.