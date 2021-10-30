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Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

Ünlü popçu Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı “Dur Bi Dinle” adlı programında Süleyman demirel'le bir anısını anlattı. Evcimik'in yıllar öncesine ait bu anısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

YouTube'da ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Dur Bi Dinle programının bu haftaki konuğu olan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyada çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Evcimik, Armağan Çağlayan'a, Türkiye'nin 9'uncu Cumhrubaşkanı Süleyman Demirel ile ilgil ibir anısını da itiraf etti.

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Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti. 

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Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

Özakıncı ile 3 yıl evli kalan şarkıcı, nikah günüyle ilgili bir anekdot paylaştı:

“Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi. Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. 

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Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

'Cumhurbaşkanı bizde, yollar kapalı...' 

Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey, Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. 

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