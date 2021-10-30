Yonca Evcimik yıllar sonra anlattı: Nikahımda Süleyman Demirel 45 dakika bekledi

YouTube'da ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Dur Bi Dinle programının bu haftaki konuğu olan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyada çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Evcimik, Armağan Çağlayan'a, Türkiye'nin 9'uncu Cumhrubaşkanı Süleyman Demirel ile ilgil ibir anısını da itiraf etti.