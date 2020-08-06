Yonca Evcimik parasız kaldı evine haciz geldi iddiası olay oldu
Yonca Evcimik'in bir bankadan çektiği krediyi ödeyemediği ve evine haciz geldiği iddia edildi. Yonca Evcimik parasız kaldı iddiası üzerine instagram hesabından açıklama yaptı.
Bir döneme şarkıları ve dansları ile damga vuran Yonca Evcimik hakkındaki 'parasız kaldı' iddiası magazin medyasının gündeme oldu. Geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çeken Yonca Evcimik'in başı derde girdi. Yaklaşık olarak bir milyon TL değerinde kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.
Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi. Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.
Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi. Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldığı iddia edildi.
İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacağı söylendi.