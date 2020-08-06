Yonca Evcimik parasız kaldı evine haciz geldi iddiası olay oldu

Bir döneme şarkıları ve dansları ile damga vuran Yonca Evcimik hakkındaki 'parasız kaldı' iddiası magazin medyasının gündeme oldu. Geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çeken Yonca Evcimik'in başı derde girdi. Yaklaşık olarak bir milyon TL değerinde kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.