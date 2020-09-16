Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla yeni yaşını kutladı '57 kere maşallahınızı alırım'
Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı. Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Evcimik, bikinili pozlarını "57 kere maşallahınızı alırım" notuyla yayımladı.
Karantina sürecini evinde geçiren şarkıcı Yonca Evcimik, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Tatilde vaktini nasıl değerlendirdiğini sık sık takipçileriyle paylaşan Evcimik, bugün 57 yaşına bastı.
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Doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan kutlayan Yonca Evcimik, bikinli pozlarını yayımladı. Evcimik, paylaşımlarına şu notu düştü:
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"Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum: İçimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım."
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Yonca Evcimik, pozlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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