Yolsuzluğu yanına kalmadı! Kerimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı
Özbekistan, eski Özbek lider İslam Kerimov'un kızına ait olan ve yolsuzluk sonucu elde edildiği belirlenen 10 milyon dolar değerindeki mal varlığını Fransa’dan geri aldı.
Özbekistan, eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova tarafından zimmete yasa dışı olarak geçirilen 10 milyon dolarlık varlığı, Fransa’dan geri aldı. Yetkililer, Kerimova'nın 1.5 milyar dolarlık malvarlığına el koymanın gündemde olduğunu açıklamışlardı. Özbek iş kadını, moda tasarımcısı, şarkıcı ve diplomat olan eski prenses Gülnara Kerimova kimdir? Gülnara Kerimova kaç yaşında? Neyle suçlanıyor?
116
Adalet Bakanlığı, varlıkların 14 Mayıs'ta Özbekistan devlet sandıklarına devredildiğini açıkladı.
216
Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova; kara para aklama, yolsuzluk ve belgede sahtecilik gibi suçlar nedeniyle 3 yıl önce hüküm giymişti.
316
Kerimova’nın suçlarına dair pek çok soruşturma farklı ülkelerde de devam ediyor.
416