Yolsuzluğu yanına kalmadı! Kerimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı

Özbekistan, eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova tarafından zimmete yasa dışı olarak geçirilen 10 milyon dolarlık varlığı, Fransa’dan geri aldı. Yetkililer, Kerimova'nın 1.5 milyar dolarlık malvarlığına el koymanın gündemde olduğunu açıklamışlardı. Özbek iş kadını, moda tasarımcısı, şarkıcı ve diplomat olan eski prenses Gülnara Kerimova kimdir? Gülnara Kerimova kaç yaşında? Neyle suçlanıyor?