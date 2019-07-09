Yolda yürürken 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası buldu
BİLECİK'te yolda yürüyen işsiz genç, yolun kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası buldu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada yolun kenarına atılmış 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyalarını gören işsiz genç, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek, yapılan incelemede eşyaların sahte olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık avlamak için evden çıkan işsiz genç Semih Enginar (24) çevre yolu Bursa kavşağında yaya olarak Karasu’ya giderken yol kenarında 2 farklı noktada ziynet eşyaları buldu.
İşsiz genç hiç düşünmeden durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemelerini yaparak ziynet eşyalarını alıp kuyumcuya götürdü.
1,5 kilo ağırlığındaki ziynet eşyalarının yapılan kontrollerde sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte ziynet eşyalarının oraya kim ya da kimler tarafından bıraktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.