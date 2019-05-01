Yolda buldu oyuncak sandı fiyatını duyunca şoka uğradı

Bartın'da S.U. (34) adlı kadının yolda düşürdüğü gözleri yakut işlemeli kaplan şeklindeki künyesi N.B. (59) tarafından bulundu. N.B.'nin değerinden habersiz olduğu künyeyi oynaması için torununa verdiği ortaya çıktı. Olay ise bakın nasıl gelişti.