Yolcu uçağı göle düşmüştü: Tanzanya'daki faciada ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Tanzanya’dan feci bir uçak kazası haberi gelmiş ve yolcu uçağı inişi sırasında olumsuz hava şartları sebebiyle Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü’ne düşmüştü. Uçak faciasında can kaybının yükseldiği haberi geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Öte yandan bölgeye gelen balıkçıların uçaktakileri kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarılmıştı. Balıkçılar bir uçuş görevlisinin uçağın arka kapısını açtığını, böylece insanları kurtarmak için uçağa bindiklerini anlattı.
Tanzanya’daki uçak faciasında can kaybı arttı. Precision Air'e ait yolcu uçağının Bukoba kentinde havaalanına iniş yaptığı esnada Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’ten 19’a yükseldiğini açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin olay yerinde mi yoksa hastanede mi öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.
Olay yerine ilk ulaşan balıkçılar, bir uçuş görevlisinin uçağın arka kapısını açtığını belirterek, bu sayede insanları kurtarmak için uçağa binmeyi başardıklarını aktardı.
Kokpitte mahsur kalan 2 pilotun ekiplerle iletişime geçmesi ile bölgeye gelen balıkçılar ve arama-kurtarma ekipleri uçakta bulunan 43 kişiden 26’sını kurtararak hastaneye sevk etmişti.