Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.