Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var
Muş'ta yolcu treninin ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarpması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.
Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, Muş'a bağlı Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarındaki su arkına beton döken aracın aparatına (Beton pompası) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.
Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Muş Valisi Avni Çakır kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirterek şöyle konuştu: