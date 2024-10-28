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Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Muş'ta yolcu treninin ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarpması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, Muş'a bağlı Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarındaki su arkına beton döken aracın aparatına (Beton pompası) çarptı.

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Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

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Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Yolcu treni beton pompasına çarptı! Makinist kabini gövdeden ayrıldı, ölü ve yaralılar var

Muş Valisi Avni Çakır kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirterek şöyle konuştu:

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