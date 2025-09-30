BIST 11.000
Yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
|
Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 1

Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

Yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 2

Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 3

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

