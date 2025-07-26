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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var - Resim: 1

O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var - Resim: 2

Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var - Resim: 3

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var - Resim: 4
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