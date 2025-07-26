Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Feci kazada yaralılar var
Anadolu Ajansı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonucu 9 kişi yaralandı.
O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.
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Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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