Yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde bir karton kutu buldu.