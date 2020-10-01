Yolcu otobüsü şoförü pes dedirtti! Cep telefonuyla oynayıp çekirdek çitledi

Enes Külahlı isimli bir yolcu geçen cuma günü kardeşiyle birlikte Denizli'den Manavgat'a gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Külahlı, yolculuk sırasında ise hızla giden otobüste, sürücünün cep telefonundan sosyal medyaya girdiğini, bir yandan da çekirdek çitlediğini fark etti. Külahlı, sürücüyü cep telefonuyla görüntüledi. Daha sonra da görüntüleri otobüsün bağlı olduğu firmaya gönderip, şikayetçi oldu.