BIST 9.197
DOLAR 30,76
EURO 33,14
ALTIN 1.973,72

Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Çorum'da bir yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

16
Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

26
Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

36
Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

46