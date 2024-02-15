Yolcu otobüsü kamyona çarptı alev topuna döndü! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Anadolu Ajansı
|
Çorum'da bir yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.
16
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
26
Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
36
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
46