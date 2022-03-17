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Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

ANTALYA'dan son gelen haber korkunç! Hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.

Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. 

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Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22, Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Yola savruldular! Yön levhasına çarptı hurdaya döndü aracın haline bakın

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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