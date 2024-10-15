Yola çıktı Rusya'dan geliyor! Kar, kış, fırtına kapıya dayandı tarih verildi

Yaz boyu devam eden kavurucu sıcaklar sonbaharda da kendini göstermeye devam ediyor. Ekim ayında bile termometreler 28 dereceyi gösterirken, Rusya​'da gelen soğuk hava dalgasının Türkiye​'yi etkisi altına alacağı bildirildi. Karadeniz üzerinden giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek.