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Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

TEM Otoyolu Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda yol verme tartışması sonucu aracından inen üç kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. Yerde 3 magandanın tekme ve yumruklarına maruz kalan kişiyi sevgilisi kurtarmaya çalıştı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandı.

Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

Olay, dün TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı-Levent bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle zıtlaşmaya başladı. Ardından araçlarını kenara çeken sürücüler, arabalarından indi.

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Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

Bir araçtan inen üç kişi, diğer araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla bir anda saldırırken, sevgilisinin yerde darp edildiğini gören kadın, feryatlarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. 

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Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi

Dakikalarca tekme ve yumruklanan sürücüyü trafikteki diğer sürücüler güçlükle kurtarmayı başardı. Yaşananlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yol verme kavgasında sevgilisinin gözü önünde 3 kişi tarafından darp edildi
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