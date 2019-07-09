Yol kenarında bir çeşmenin yanında tek kişilik mescit

Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.