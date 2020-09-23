Yol kapatıldı çevik kuvvet geldi! Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısındaki kafeler yıkıldı!
ÜSKÜDAR Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe yıkıldı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı yıkım çalışmaları sırasında büfede çalışan bir kişi gözyaşlarını tutamadı.
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Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi.
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Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.
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Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
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