Aaa, İlk 20'de onun adı var, onunkisi ise yok... Yoksa dindar nesil mühendisliği çatır çatır çöküyor mu?

Bir haftadır önümde Türkiye’nin ciddi bazı araştırma kuruluşlarının ve istatistik kurumlarının 2022 rakamları duruyor.

Bunlar Speed medya adlı bir kuruluş tarafından raporlanıyor.

Aralarından biri var ki, habire şeytan oluyor, gidip gelip dürtüyor beni…

Media Cat ve dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından biri olan İPSOS’un “2022 güven endeksi” çalışmasının sonucu bu…

Başlığı “Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri…”

Sorular, belli bir isim listesi verilip oradan sorulmamış.

Yani deneklerden “Akıllarına gelen” ünlüleri yazmaları istenmiş.

İlk 5 sırada kimler var, kimler yok

İlk 5 sıraya bakıyorum.

(*) Haluk Levent (Yüzde 69)

(*) Müge Anlı (Yüzde 63)

(*) Kenan İmirzalıoğlu (Yüzde 52)

(*) Şener Şen (Yüzde 56)

(*) Tarkan (Yüzde 47)

Onbirinci sırada Acun Ilıcalı, 20’inci sırada Gülse Birsel var.

Ama ilk 20’de Külliye’ye çıkan tek bir sanatçının adı bile yok.

Tek gazeteci ise 19’uncu sıradaki Uğur Dündar…

Elinde kılıç, Ayasofya'yı ibadete açan Erbaş'a ne kadar güveniyoruz?

İster istemez düşünüyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu listede yeri ne olabilirdi?

Ali Erbaş şöhret mi ki bunu soruyorsun denilebilir…

Ama unutmayın, son 6-7 yılda ekranlarda, sosyal medyada adını ve fotoğrafını en çok gördüğümüz insanlardan biri o…

Google’a girip “Ali Erbaş foto” yazın önünüze gelen yüzlerce fotoğrafın en başında onun elinde kılıçla Ayasofya’yı ibadete açarken çekilen kareleri geliyor.

Gün geçmiyor ki onun veya başında bulunduğu kuruluşun hayatımızın her anına ait bir fetvası önümüze gelmesin…

Yılbaşı kutlamamıza bile karışıyor.

Cumhurbaşkanının en güvendiği insanların başında geliyor.

Artık yüksek yargı organlarının açılışlarında bile onu görüyoruz…

Peki inanç dünyanın bu en önemli simasına ne kadar güveniyoruz?

Gördüğüm onlarca araştırmada maalesef din insanlarına güven dip yapmış durumda.

Cumhurbaşkanı ve Erbaş dindar nesil için neler dedi?

Öyleyse gelin biraz geriye gidelim…

Yirmi yıl önceki “Kutlu yürüyüş” nasıl başlamıştı ona bir bakalım.

Mesela onun fetvalarına ve Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bakalım.

(*) Tarih; 11 Mayıs 2018…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Necip Fazıl dizesi ile gelecek vizyonunu ve hedefini açıklıyor:

“Dininin ve kininin davacısı bir nesil yetiştireceğiz…”

(*) 4 Ekim 2018 yine Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır..”

(*) 28 Kasım: 2019 günü Erdoğan:

“İslam bize göre değil biz İslama göre hareket edeceğiz.

(*) 2010’lardan beri çeşitli defalar:

“Üç dört çocuk yapın…”

Onun her konuşması Diyanet tarafından da bir şekilde fetva haline getiriliyor ve ülkenin binlerce camisinde her Cuma okutuluyor…

20 yıl sonra Türk halkı, bugün daha dindar, daha anti LBGT mi?

Peki AKP iktidarının 20’inci yılında durum nedir?

Aileler artık gerçekten 3-4 çocuklu mu?

Gençler artık daha mı dindar… Daha çok mu evleniyor?

İnsanlar daha anti LGBT, daha homofobik mi…

Yani Türkiye onların istediği gibi “Daha dindar bir toplum mu oluyoruz?

Buyurun size önümdeki çeşitli araştırmalardan çıkan sonuçlar:

AK Parti iktidara geldikten sonra kadınlarda evlenme yaşı 3 yıl yükseldi

AKP’nin iktidara geldiği 2022 yılından bu yana kadın ve erkeğin evlenme yaşı giderek yükseliyor.

(*) Bu rakam kadınlarda 22.7’den 25.4’e çıktı..

(*) Erkeklerde ise 26 yaştan 28’1’e yükseldi.

Son 8 yılda boşanan çift sayısı arttı

(*) AKP politikalarının en güçlü şekilde uygulandığı 2014-2020 arasında evlenen çift sayısı sürekli azaldı.

2021 yılında Covid nedeniyle ertelenen düğünler yapılınca yine bir yükselme gözlendi. Ancak genel eğilim azalma yolunda.

AK Parti döneminde boşanma arttı

(*) Buna karşılık aynı dönemde boşanan çift sayısında artış oldu. Bu da sadece Covid'in etkili olduğu 2020 yılında düştü ama 2021’de ertelenen boşanmaların gerçekleşmesiyle yeniden sıçrama yaptı.

(*) 2021 yılında boşanmaların yüzde 33.5’u evliliğin ilk 5 yılında oldu. Yüzde 20.9’u ise ilk 6-10 yıl içinde gerçekleşti.

Erdoğan "çok çocuk yapın" dedi, halk kaç çocuk yaptı?

Yine AKP’nin aile politikalarını tam gücüyle uyguladığı 2014 ile 2021 arasında en önemli eğilim şu oldu:

Türkiye, çok çocuklu aileden az çocuklu aileye doğru hızla ilerledi.

(*) 2014 yılında “Çocuklu çiftlerin” oranı yüzde 46 iken, “Üç çocuk yapın kampanyalarına rağmen bu oran 2021’de yüzde 41’e düştü…

(*) Buna karşılık çocuksuz çiftlerin oranı aynı kaldı: Yüzde 14…

(*) Asıl çarpıcı olanı ise tek kişilik hanelerin oranında 5 puanlık artışın olmasıydı. 2014’de yüzde 14 olan “Tek kişilik aile” oranı 2021’de yüzde 19 oldu.

(*) Bir başka çarpıcı gelişme de şu:

Son 8 yıl içinde tek ebeveyn ve çocukların oranı yüzde 8’den 10’a yükseldi.

Halkın yüzde 49'u "aile bağları çöküyor" diyor

‘Areda’ araştırmasının sonucu:

(*) Türk halkının yüzde 49’u “Aile yapısı tamamen çöktü veya çöküyor” diyor.

Aile yapısı güçlü ve ayakta diyenlerin oranı ise yüzde 36…

Türk halkı bir LGBT ile komşu olmak ister mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son bir yılda giderek dozu artan bir “Anti LGBT” kampanyası yapıyor.

Hatta bunu bir anayasa değişikliği maddesi haline getirip, önümüzdeki seçimde çok kuvvetle kullanmayı planlıyor.

Peki Zeki Müren’i, Bülent Ersoy’u sanatçı olarak yıllarca bağrına basan Türk halkı artık çok güçlü bir “anti LGBT” toplum mu oldu?

Milletçe o kadar ‘Homofobik” bir halk mı olduk ki, iktidar bundan oy bekliyor?

Halkın yüzde 52'si: Komşunun LGBT olup olmaması önemli değil

İşte size Global Akademisi’nin 2022 araştırmasından ilginç bir sonuç:

Soru şu:

Eşcinsel bir kişiyle komşu olmayı kabul eder misiniz?

Cevaplar:

(*) Yüzde 2.6: ‘Kesinlikle isterim.’

(*) Yüzde 7.7: ‘İsterim.’

(*) Yüzde 41.7: ‘Benim için hiç önemli değil.’

Yani halkın yüzde 52’si şöyle diyor:

“Komşumun cinsel tercihi benim için önemli değil..”

‘Önemlidir’ veya ‘İstemem’ diyenlerin oranı ise yüzde 48…

Apartmanda nikahsız yaşayan çift, boşanmış kadın olsun mu?

Bir soru da şu:

Nikahsız bir arada yaşayan bir çiftle komşu olur musunuz?

(*) Halkın yüzde 67.6’sı “İsterim veya evli olup olmamaları benim için önemli değil” diyor…

(*) Bu rakam yalnız yaşayan veya boşanmış bir kadına komşu olma konusunda yüzde 70’e çıkıyor.

Arkadaş dindar mısın yoksa "kafir misin"?

Ve gelelim son meseleye…

İnanç olarak biz kimiz?

Cumhurbaşkanı ve Erbaş’ın arzuladığı gibi “Dindar” ve “Kindar” bir nesil olabildik mi…

Buyrun Konda Barometresine göre, vatandaşın kendi beyanı ile çekilen fotoğrafımız…

(*) İnançsız ve ateistim: Yüzde 7

(*) İnançlıyım: Yüzde 33

(*) Dindarım: Yüzde 50

(*) Sofuyum: Yüzde 10.

Ya hayat tarzın nasıl, dine göre mi yaşıyorsun?

“Ben buyum” diyenlere bakarak, Türklerin “Dindar bir nesil” haline geldiğini düşünebilirsiniz…

Hayır öyle değil.

Çünkü insanlara bir de “Hayat tarzınız nedir” diye sormuşlar:

İşte cevaplar:

(*) Yüzde 31: Modernim.

(*) Yüzde 45: geleneksel muhafazakarım.

(*) Yüzde 24: Dindar muhafazakarım.

Hani Erdoğan “Din bize göre değil, biz dine göre yaşayacağız” diyordu ya…

Onu kabul etmişlerin oranı yüzde 24…

Büyük bölüm ise “Cuma, Bayram namazı ve Ramazan Müslümanı…”

Cami cemaati ve dindar nesil hurafesinin sonu

Sonuç:

Bana Türkiye siyasetinin en büyük hurafesi nedir diye sorarsanız, bir sosyolog olarak vereceğim tek cevap şudur:

“Cami cemaatine mensup olmayan lider ve siyasetçi seçilemez…”

“Cami cemaati” kavramı, son 20 yılda uydurulmuş en büyük hurafedir.

Yirmi yıldır şunu savunuyorum:

“Türkiye’de, Mısır’da veya başka bir Arap ülkesinde olduğu gibi “Camii cemaati” diye sosyolojik bir ‘Ruh hali” veya “Olgu” yoktur.

Buna dayanarak da şunu da söylüyorum:

Türkiye’de Ali Erbaş’ın istediği tür bir dindarlığın geleceği yoktu, şimdi ise hiç yok…

Yani son 20 yılın “kindar ve dindar nesil mühendisliği” tam bir başarısızlık olmuştur…

Ve 20 yılda geldiğimiz son durak: Kime benzeyelim?

Geçenlerde Mehmet Yılmaz’ın yazdığı Konda Barometre araştırması sonucu da bu mühendisliğin iflasının tescili oldu.

Soru şu:

Türkiye hangi ülkelere benzer olsun istersiniz?

Sıkı durun cevaplar geliyor:

(*) Yüzde 70…Avrupa, ABD ve İngiltere

(*) Yüzde 1…İslam ülkeleri…

Üstelik “Batı gibi olsun” diyenler son 4 yılda 6 puan daha artmış…

Yani artık Türkiye’de “Yeni bir şeyler söyleme zamanı geldi cancağazım…”