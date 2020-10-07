YÖK kriterleri belirledi! Üniversiteler bu kurallarla açılacak

Kılavuza göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Açıklanan kılavuzda önlemler ve hijyen kriterlerine yer verildi.