Yok ederek ilerliyorlar! Muş'ta çekirge alarmı
MUŞ'un Karabey köyünün merasında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerlemesi korkuya neden oldu.
Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, bulundukları bölgede çayırları yok ederek ekili alanlara doğru ilerliyorlar.
Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe edilirken, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, “Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır.
-Özelikle Kurtik Havzası olarak bilinen İnardı, Soğucak, Cevizlidere, Derecik ve Yörecik gibi kısımlarda çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür.