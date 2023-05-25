Yok ederek ilerliyorlar! Muş'ta çekirge alarmı

Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, “Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır.