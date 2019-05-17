Yok böyle tuvalet! Duvarlarına öyle bir şey yaptı ki

Kısa sürede gündem olmayı başaran bu banyoya bir çok yorum geldi. Kütükler ve örümceklerden oluşan ve adeta örümceklerin istilasına uğramış gibi görünen bu banyoya örümcek fobisi olanların girmesi ya da bakması bile gerçekten cesaret istese de dükkan sahibine göre bu tasarım örümcek fobisini yenmek için kullanılabilecek bir tasarımmış.