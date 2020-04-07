Yoğurtlu krep nasıl yapılır işte oldukça kolay tarifi!
Yoğurtlu krep için hangi malzemeler lazım? Yoğurtlu krep nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapım aşamasıyla cevabı ! Artık bu lezzeti denemek için beklemenize gerek yok!
Sabah kahvaltılarında farklı bir lezzet denemek isteyenler için 'Yoğurtlu krep' tarifini hazırladık. Çok kolay hazırlayabileceğiniz vaktinizi almayacak yoğurtlu krebi sizde deneyebilirsiniz.
Malzelemer;
2 adet yumurta,
5 yemek kaşığı yoğurt,
1/2 çay bardağı su,
1 su bardağı un,
1/2 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı toz şeker,
3 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli olacaktır.
Yapılış aşaması;
Yumurta ve yoğurdu bir kabın içerisinde güzelce çırpın.
Ardından suyu ilave ederek bir süre daha çırpın. Elenmiş unu azar azar harca ilave edip spatula yardımıyla karıştırmaya başlayın.
Hafif akışkan bir krep hamuru elde edin. Koyu kıvamlı olmamasına özen gösterin ve unu kıvamına göre ilave edin. Homojen ve akışkan kıvamlı bir hamur olduğunda daha fazla un ilave etmeyin.