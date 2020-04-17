Yoğurtlu kıymalı patates mantısı nasıl yapılır?
Patates ile kıymayı buluşturup üzerine eklenen yoğurt ile tam bir lezzet şöleni yaşayacağınız bu mantı tarifini hemen denemelisiniz.İşte malzemeler ve yapılışı!
Malzemeler
4 adet orta boy patates
1/2 demet maydanoz
Tuz, karabiber
İç Harcı İçin:
200 gr kıyma
1 adet orta boy soğan
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber
Yoğurt Sosu İçin:
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz
Üzeri İçin:
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeyinyağı
Kırmızı pul biber
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İlk olarak 4 adet orta boy patatesi kabukları ile birlikte iyice yıkayın. Derin bir
tencere içine koyun. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip, patatesler yumuşayana
kadar haşlayın.
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Haşlanan patateslerin suyunu süzüp, ılımaya bırakın. Daha sonra kabuklarını
soyun. Geniş bir kap içinde patatesleri püre ezicisi ya da çatal yardımı ile iyice
ezin.
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Üzerine yarım demet ince ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiber
ekleyin. Tüm patatesli harcı eliniz ile karıştırın.
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