Yoğurt çorbasını bu kez yumurtasız deneyin işte tarifi!

Yoğurtlu çorbalar hafifliğiyle ve yumuşacık lezzetleriyle midemizi ferahlatırken sizler için hazırladığımız bu enfes yoğurtlu çorbada yumurta kokusu da yok. İşte akşam yemeklerinize güzel bir başlangıç olacak yumurtasız yoğurt çorbası!

Malzemeler
1 çay bardağı pirinç
2 su bardağı  süzme yoğurt
1 yemek kaşığı un
5 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

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Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane

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Derince bir tencereye 5 su bardağı suyu alın ve su kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 7 dakika haşlayın.

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Pirinçler haşlanırken ayrı bir kaba süzme yoğurdu ve unu alıp pürüzsüz olana dek çırpın.

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