Yoğun kar yağışı bir anda bastıracak! Meteoroloj illeri bir bir saydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mart Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.