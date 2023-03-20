Yoğun kar yağışı başladı! Mart kapıdan baktrırıyor kazma kürek yaktırıyor
"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha doğru çıktı. Kars, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Her taraf beyaza süründü...
Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü de bir kez daha doğruladı.
Kars’ta soğuk ve yağmurlu hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bırakı. Sabah erken kalkarak işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Kars’ta yağan kar kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Öte yandan Sarıkamış’ta gece başlayan kar yağışı devam ederken, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.