Yoğun bakımların yüzde 70'i dolu! Gaziantep'te vakaların yüzde 80'i, 15 ile 45 yaş aralığında

Aşılama oranının her geçen gün arttığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Tiryaki, ikinci doz aşılamada oranın yüzde 60 olduğunu belirtip, "Hedefimiz de ikinci doz aşıda da kısa süre içerisinde yüzde 80'ler seviyesine çıkmak. Yeni dönemde farklı bir uygulamaya daha gireceğiz. Özellikle okullarımızda aşılama faaliyetleri yapmayı planlıyoruz. 12-18 yaş aralığında anne ve babanın izni gerekiyor. Bu izinler alındıktan sonra okullarda aşı çalışmalarına başlayacağız. İlimizdeki aşı sayısını bu şekilde arttırmayı planlıyoruz. İlimizde öğretmenlerin aşılanma oranları da çok iyi. Şu anda sadece 100 civarı öğretmenimizin aşılanmadığını biliyoruz. Yakın zamanda onların da aşılama çalışmaları tamamlanacak" dedi.