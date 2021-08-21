Yoğun bakımların yüzde 70'i doldu! Prof. Dr. Oktay Demirkıran: 'Ekim, kasım gibi endişelerimiz var..."

“Aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar"

Salgında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Oktay Demirkıran şöyle konuştu: “Salgın bu kez farklı bir varyantla karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Delta varyantı ya da delta plus hastalar da görülüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak üyelerimizden ve diğer yoğun bakımlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar."