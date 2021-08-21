Yoğun bakımların yüzde 70'i doldu! Prof. Dr. Oktay Demirkıran: 'Ekim, kasım gibi endişelerimiz var..."
“Yoğun bakım servislerinde doluluk yüzde 60-70’lerde, dikkatli olalım” uyarısı yapan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Ekim, kasım gibi endişelerimiz var" ifadelerini kullandı....
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Doluluk oranı şu anda yüzde 60-70’ler civarında görülüyor. Maalesef çok ciddi bir rehavet gözlüyoruz, tabii hasta sayısı arttıkça bizi endişelendiriyor. Oran artabilir, dikkatli davranmak lazım. Ekim, Masım gibi endişelerimiz var, bu konuda gerekli tüm hazırlıkları arkadaşlarımız yapıyorlar” dedi.
Korona virüsle mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Geçtiğimiz yıl hastaneler ve yoğun bakımlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl meydana gelmemesi için önlemlere dikkatle uyulması gerektiği vurgulanıyor.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, önlemlere dikkat edilmezse yoğum bakımlarda yeniden artışın yaşanabileceğine dikkat çekerken, aşının önemine vurgu yaptı.
“Aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar"
Salgında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Oktay Demirkıran şöyle konuştu: “Salgın bu kez farklı bir varyantla karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Delta varyantı ya da delta plus hastalar da görülüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak üyelerimizden ve diğer yoğun bakımlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar."