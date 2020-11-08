Yoğun bakımdaki İkbal Gürpınar'a acı haber! Annesinden sonra babası da öldü
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 olan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar, babasından sonra bugün de annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl?
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görürken önce babasını bugün de annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin normal servise alındığını ve tedavisine burada devam edileceğini açıkladı.
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Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.
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Gürpınar'ın oğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada kötü haberi şu sözlerle duyurdu:
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"Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek."
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