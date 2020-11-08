Yoğun bakımdaki İkbal Gürpınar'a acı haber! Annesinden sonra babası da öldü

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görürken önce babasını bugün de annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin normal servise alındığını ve tedavisine burada devam edileceğini açıkladı.