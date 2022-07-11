Yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan'dan flaş haber geldi!
Geçtiğimiz haftalarda hastalığından dolayı yoğun bakıma alınan Killa Hakan'dan yeni haber geldi. Arkadaşları dua istemişti, durumunun kötü olduğu biliniyordu. Massaka sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaştı, takipçileri soru yağmuruna tuttu. İşte Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler...
Uzun zamandır yaşamına Almanya'da devam eden ünlü rapçi Killa Hakan, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yakın arkadaşı Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemişti. Rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi. İşte detaylar...
Killa Hakan, uzun süredir ortalardan görünmüyordu.
Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti.
Uzun zamandır bir paylaşım yapmayan Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi